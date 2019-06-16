بالصور.. اصابة زوار عراقيين بحادث مروري في الطريق الى مشهد

2019/06/16 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب 16 زائرا عراقيا في حادث مروري وقع للحافلة التي كانوا يستقلونها بين مدينتي دامغان وشاهرود بمحافظة سمنان في الطريق

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