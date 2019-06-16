العراق يوقع قرضا بقيمة مليار دولار امريكي مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

2019/06/16 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت وزارة المالية العراقية، الاحد، قرضا مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بمبلغ مليار دولار امريكي وبمدة 40 سنة بضمنها 10 سنوات امهال.

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