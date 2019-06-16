الكاردينال مار لويس يهنئ نقابة الصحفيين العراقيين بالعيد الوطني للصحافة العراقية

2019/06/16 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاردينال مار لويس روفائيل الاول ساكو يهنئ نقابة الصحفيين العراقيين بالعيد الوطني للصحافة العراقية .

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