إيران تعلن غدا موقفا مهما بشأن زيادة احتياطي اليورانيوم المخصب

2019/06/16 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..من المقرر ان تعلن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، غداً الاثنين تقريرها الثاني حول استمرار خفض التعهدات في الاتفاق النووي.وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تعلن غداً تقريرها الثاني حول استمرار خفض التعهدات في الاتفاق النووي بحضور اكثر من 70 وسيلة اعلامية محلية في مفاعل اراك.[…]

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