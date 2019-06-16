2019/06/16 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدت الحكومة الأردنية مسودة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ويقرأ مع القانون رقم 23 لسنة 1986.ومن أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون، إلغاء عبارة دفتر خدمة العلم، والاستعاضة عنها بوثيقة خدمة العلم الإلكترونية، بحيث يتم تفعيلها إلكترونيا، وفقا للمادة رقم 2 من المشروع.وألزم المشروع، في المادة رقم 8 كل أردني …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعديلات جديدة على قانون خدمة العلم في الأردن النعيم نيوز.

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