نيويورك تايمز التي شتمها اليوم ترامب تحتفي بزواج مارينز شارك بغزو تكريت في العراق ترجمة خولة الموسوي

2019/06/16 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت قبل قليل صحيفة نيورك تايمز التي شتمها اليوم ترامب بزاوج أندريا آن ريختر الذي شارك بغزو العراق وآشلي ألكساندر غاري في إنديانابوليس في كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية ريختر غاري ، 33 عامًا ، هي نائبة الرئيس للمشاركة الدولية في مؤسسة إنديانا للتنمية الاقتصادية في إنديانابوليس.من 2016 إلى 2017 ، قادت فريق...

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