2019/06/16 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير العدل وكالة بنكين ريكاني برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لانهاء ازمة اكتظاظها بالنزلاء .واوضح بيان لوزارة العدل ” ان الوزير ترأس جلسة مجلس العدل الاستثنائية لعام 2019، مع اعضاء مجلس العدل، لمناقشة الاحتياجات الاساسية للدوائر العدلية وتعزيز معايير حقوق الانسان في السجون ، حيث وجه الوزير، خلال الاجتماع بتوسعة السجون واضافة قاعات سجنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل يوجه برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لانهاء ازمة اكتظاضها بالنزلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل يوجه برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لانهاء ازمة اكتظاضها بالنزلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).