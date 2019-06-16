2019/06/16 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

وجهت مديرية مرور ديالى، بتشديد المراقبة على الموظفين والعسكريين الذين يعملون بصفة سائق أجرة في المحافظة.

وأظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، توجيه المديرية بـ "تشديد الاجراءات على الموظفين والعسكريين الذين يعملون بعجلاتهم الخصوصي كسيارة اجرة (تكسي)".

بغداد اليوم _ بغداد

وجه وزير العدل وكالة، بنكين ريكاني، الخميس (16 حزيران 2019)، برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لأنهاء اكتظاظها بالنزلاء.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير العدل/ وكالة بنكين ريكاني، بحث

بغداد اليوم-المثنى

أعلنت مديرية شرطة السماوة، الأحد، 16 حزيران، 2019، القاء القبض على متورط باغتصاب طفلة في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "شرطة قضاء السماوة مركز شرطة الحي الجمهوري بعد تسجيل أخبار من قبل ذوي الط

بغداد اليوم - الديوانية

أوضحت قيادة شرطة الديوانية، الأحد، 16 حزيران، 2019، حقيقة اقتحام متظاهرين لمبنى مجلس المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه، "ردا على ما نشر في أحدى مواقع التواصل الإجتماعي حول اقتحام عدد من المتظاهري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مرور ديالى توجه بتشديد المراقبة على الموظفين الذين يعملون سائقي أجرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مرور ديالى توجه بتشديد المراقبة على الموظفين الذين يعملون سائقي أجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).