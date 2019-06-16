التربية: طالب في الثانوي سينقذ الانسانية باكتشافه طريقة جديدة لتنقية المياه

2019/06/16 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، أن طالبا في المرحلة الثانوية اكتشف طريقة جديدة لتنقية المياه، مشيرة الى أن الاكتشاف سينقذ الانسانية جمعاء من امراض يسببها الماء.وقالت الوزارة في بيان، تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه "بعد ألاثباتات العلمية أمام لجنة بحثية متخصصة نجح الطالب علي حازم في الصف الخامس الاعدادي بمدرسة إيشق بغداد ضمن مديرية بغداد الكرخ الاولى تجربته في تنقية المياه من المعادن والملوثات عبر إستخدام نوى التمر"، واصفةً "النتائج الإيجابية التي توصل اليها سوف تنقذ الإنسانية جمعاء من أمراض يسببها الماء، وتحل الكثير من المشكلات الصحية، ولاسيما أن التكلفة ستكون واطئة إذا ما اعتمد مشروعه، مؤكداً أن نسبة كبيرة من المياه حول العالم غير نقية". وبين المكتب الاعلامي للوزارة أن "المدير العام فلاح محمود القيسي قلد الطالب علي حازم وسام الإبداع عن إختراعه"، مضيفا ان "تكريم الطالب علي يأتي ضمن المسعى المتواصل للمديرية لتشجيع الطلبة على تقديم إبتكاراتهم العلمية ورعايتها وتطويرها بالشكل الذي يؤهلها الى الحصول على براءة الإختراع محلياً وعالمياً"، مبينا ان حفل التكريم حضرته ممثلية اليونيسيف في بغداد".

واشارت وزارة التربية الى أن الطالب المكرم سيغادر العراق الى نيويورك خلال أيام لتقديم بحثه الى منظمة غينيس إنترناشيونال أولمبياد بعد أن حصلت الموافقة المبدئية على عرضه.

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