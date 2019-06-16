2019/06/16 | 14:59

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الحكومة الاتحادية تبدأ باستلام الحنطة من فلاحي اقليم كردستان

بغداد/..



بدأت الحكومة الاتحادية، الاحد، باستلام محصول الحنطة من فلاحي اربيل والسليمانية، حيث تبلغ كمية الحنطة المستلمة من فلاحي اقليم كردستان لهذا العام 340 الف طن.

وقال المدير العام في وزارة التجارة بحكومة اقليم كردستان نوزاد ادهم، في تصريح صحفي ان "عملية استلام محصول الحنطة من فلاحي اقليم كوردستان، بدأت في التاسع من حزيران الجاري، حيث تم استلام الحنطة من حدود قضاء مخمور وفي الـ13 من الشهر ذاته بدأت عملية الاستلام في حدود دهوك، واعتبارا من اليوم الاحد 16ستبدأ عملية استلام الحنطة من فلاحي اربيل والسليمانية".

واضاف ان "كمية الحنطة المستلمة من قبل الحكومة الاتحادية لهذا العام ستكون كالتالي {100 الف طن من اربيل ، 112 الف طن من دهوك، 80 الف طن من السليمانية، 20 الف طن من حلبجة، و28 الف طن من كرميان} ويبلغ المجموع الكلي 340 الف طن".

وبشأن صرف مستحقات الفلاحين عن محصول الحنطة لهذا العام، اوضح ادهم انه "وفقا لقرار مجلس الوزراء الاتحادي يجب صرف مستحقات الفلاحين خلال اقل من اسبوعين".انتهى3

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