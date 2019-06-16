متابعون اعتبرو اللقاء “اساءة لسمعة العراق”… نجم الدين كريم في ضيافة رئيس الاقليم!

2019/06/16 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل / خطوة برس أعلنت رئاسة اقليم كردستان، اليوم الاحد، عن استقبال رئييس الاقليم نيجيرفان بارزاني، لمحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، بعد اطلاق سراحه من قبل الانتربول.وكان كريم، المدان بتهم الفساد والصادرة بحقه مذكرة قبض، قد القي القبض عليه من قبل الشرطة الدولية الانتربول في بيروت، وبعدها تم اطلاق سراحه يوم امس، لعدم تقديم

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