الاستخبارات العسكرية تضبط 17 عبوة ناسفة في مكحول

2019/06/16 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين

أعلنت الاستخبارات العسكرية، عن تمكنها من ضبط 17 عبوة ناسفة خلال مداهمتها مضافة لداعش في مكحول ضمن محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية

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