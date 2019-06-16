عمليات بغداد تشن حملة على مناطق الرصافة لحصر السلاح بيد الدولة

2019/06/16 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، تنفيذها حملة لحصر السلاح بيد الدولة في مناطق جانب الرصافة.

وذكر بيان للقيادة، اليوم الأحد، تلقته "العهد

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