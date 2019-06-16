2019/06/16 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، اليوم الاحد، ان منصب محافظ كركوك من حصته لحصوله على نصف مقاعد المحافظة في الانتخابات، فيما اشار الى ان فرض الامر الواقع وادارة المحافظة بالوكالة غير مقبول وانه “حزبي وطائفي وانتقامي”.وقال شاويس في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، ان “موضوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الوطني يصف ادارة كركوك بالوكالة بـ”الانتقامي” ويطالب بمنصب المحافظ المركز الخبري الوطني.

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