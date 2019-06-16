التربية: طالب في الخامس الاعدادي يتوصل الى طريقة لتنقية المياه تنقذ الإنسانية جمعاء

2019/06/16 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت وزارة التربية، الاحد، أن طالبا في المرحلة الثانوية اكتشف طريقة جديدة لتنقية المياه، مشيرة الى أن الاكتشاف سينقذ الانسانية جمعاء من امراض يسببها الماء.وقالت الوزارة، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إنه “بعد الاثباتات العلمية أمام لجنة بحثية متخصصة نجح الطالب علي حازم في الصف الخامس الاعدادي بمدرسة إيشق بغداد ضمن […]

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