2019/06/16 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت الحكومة المحلية في ذي قار وزارة الكهرباء مسؤولية تردي واقع الكهرباء في المحافظة وتلكؤ مشاريع الإنتاج والتوزيع .وقال رئيس اللجنة الفنية في مجلس ذي قار حسن الأسدي للنعيم نيوز , إن وزارة الكهرباء أخلت بوعودها التي طالما تحدثت عنها حول تحسين الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز .وأضاف الأسدي , أن ” إخفاق الوزارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تحمل الوزارة مسؤولية تردي الكهرباء في المحافظة النعيم نيوز.

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