جمرك بوابة البصرة يسجل ايراداً يومياً يتجاوز المليار دينار

2019/06/16 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز ايراد مركز جمرك بوابة البصرة اليومي، مبلغ المليار وربع المليار دينار في سلسلة من الأنجازات التي حققتها المراكز الجمركية في موانىء البصرة

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