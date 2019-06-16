اجتماع مشترك لرئاسة مجلس النواب مع قادة وممثلي الكتل برئاسة الحلبوسي بشان قانون الانتخابات

2019/06/16 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعا مشتركا مع قادة وممثلي الكتل برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشان قانون الانتخابات “.

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