حسن أحمد يضع شروطاً لتدريب الطلبة

2019/06/16 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فتحت إدارة نادي الطلبة، خط التفاوض مع المدرب حسن أحمد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وقطعت الإدارة شوطًا في المفاوضات لإقناع المدرب.

وقال مصدر مقرب من الإدارة في تصريح صحفي: "الإدارة فاتحت حسن أحمد عن طريق المدرب الشاب بهاء كاظم الذي عمل مساعدًا لحسن لفترة طويلة، وتمت مفاتحة المدرب ووافق على العرض، لكن وفق شروط وضعها لضمان نجاح مهمته مع الفريق".وأضاف "حسن أحمد اشترط أن يكون هناك ضمان حقيقي لمستحقات اللاعبين، ويتم استقطاب مجموعة جديدة للموسم المقبل حسب قناعة الطاقم الفني على أن يتم منح المدرب نصف قيمة عقده بعد التوقيع على العقد بشكل مباشر".وتسعى الإدارة لتأمين شروط المدرب بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي الجهة الراعية للنادي من أجل تلافي المشاكل المالية التي باتت مزمنة بالنادي وتهدد في كل موسم استقراره بالدوري، وتتسبب في استقالة المدربين بشكل مستمر.يذكر أنَّ حسن أحمد حقق نتائج مميزة بقياده فريق النفط لثلاثة مواسم متواصلة.انتهى

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