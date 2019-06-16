رامز جلال يحدث ضجة بفيديو جديد.. ماذا قال عن أحمد السقا؟

2019/06/16 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الفنان رامز جلال على حسابه الخاص بإنستغرام مقطع فيديو من كواليس فيلمه “سبع البُرمبة” يظهر فيه الفنان أحمد السقا وهو يؤدي مشهد أكشن من فيلمه “الجزيرة” يؤديه داخل فيلم رامز.

وأدى السقا المشهد بقوة جعلت رامز يصرخ بصوت عال بقوله: “يا نهار أسود” ليقوم السقا ويعلن انتهاء المشهد وسط ضحكات الموجودين.

وعلق رامز على مقطع الفيديو بقوله: “السقا بيلعب زانة مش بيعمل مشهد أكشن”، وهو ما استدعى تعليقات الكثيرين من الجمهور حول مهارة السقا في التعامل مع مشاهد الحركة.

ومعروف عن الفنان أحمد السقا أنه يرفض أن يقوم دوبلير بأي دور مكانه وهو ما دعا فنانين كثيرين ومنهم أمير كرارة للإعلان أنهم يواجهون مشكلة في الأعمال التي يشاركون فيها السقا.

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