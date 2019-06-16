2019/06/16 | 15:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القرعة : المجموعة الثانية: الصناعة، الرمادي، الكوفة، برايتي، سوق الشيوخ، زاخو
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القرعة : المجموعة الثانية: الصناعة، الرمادي، الكوفة، برايتي، سوق الشيوخ، زاخو) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القرعة : المجموعة الثانية: الصناعة، الرمادي، الكوفة، برايتي، سوق الشيوخ، زاخو) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القرعة : المجموعة الثانية: الصناعة، الرمادي، الكوفة، برايتي، سوق الشيوخ، زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).