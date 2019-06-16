“بالفديو”.. تشييع الطفلة زهراء في ديالى

2019/06/16 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق شارك المئات من اهالي قضاء الخالص في محافظة ديالى، في تشييع الطفلة زهراء التي تم العثور على جثتها بعد ان ذبحت على يد عدد من الاشخاص في القضاء.

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