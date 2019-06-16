أطعمة شائعة لكنها سامة.. احذرها

2019/06/16 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..هناك الكثير من الأطعمة التي تتواجد من حولنا، بعضها مفيد والآخر ضار، فما هي تلك الأطعمة التي قد تكون سامة؟ على الرغم من وجود الكثير من الأطعمة الصحية، إلا أن بعض أجزاء هذه النباتات قد يكون ساما في حال تناوله، لذا يجب تجنبها، إليك أهمها.بذور الكرز والمقصود هنا هي تلك البذور الصلبة […]

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