2019/06/16 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائم مقام قضاء المدينة بالوكالة ومدير ناحية الإمام الصادق ع شمال البصرة ياسين البطاط ، عن اتفاق بين إدارته والإدارة المشاركة لهيئة حقل غرب القرنة 1 النفطي على تجهيز مجمعات الآسالة بالفلاتر ومضخات المياه .وقال البطاط للنعيم نيوز ، إن الإتفاق الذي تم يقضي بتجهيز مجمعات الآسالة في قضاء المدينة ب 17 مضخة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق على تجهيز مجمعات الآسالة في قضاء المدينة وناحية الإمام الصادق بالفلاتر ومضخات المياه النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق على تجهيز مجمعات الآسالة في قضاء المدينة وناحية الإمام الصادق بالفلاتر ومضخات المياه) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق على تجهيز مجمعات الآسالة في قضاء المدينة وناحية الإمام الصادق بالفلاتر ومضخات المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).