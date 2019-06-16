نجم الدين كريم يتحدى اوامر الاعتقال ويعود الى اربيل

2019/06/16 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ،اليوم الأحد، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، بعد عودة الأخير إلى أربيل، الليلة الماضية.وعاد كريم ليلة امس السبت إلى اربيل قادماً منب يروت.وخلال الفترة الماضية، نشرت وسائل إعلام أنباءً عن اعتقال نجم الدين كريم في مطار بيروت.وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، نهاية ايار […]

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