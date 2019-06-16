التربية تصدر توضيحاً عن رسوب السادس الإبتدائي في الدور الثاني

2019/06/16 | 15:18

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بغداد :سومر نيوز

أوضحت وزارة التربية توضيحاً عن رسوب السادس الإبتدائي.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة سومر نيوز نسخة منه...

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