2019/06/16 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أكتشف طالب عراقي في الثانوية طريقة جديدة لتنقية المياه بواسطة نوى التمر.

وذكر بيان لوزارة التربية تلق...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( طالب عراقي يكشف مشروعاً مهماً قد "ينقذ البشرية جمعاء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( طالب عراقي يكشف مشروعاً مهماً قد "ينقذ البشرية جمعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).