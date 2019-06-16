حسن أحمد يضع شروطاً لتدريب الطلبة

2019/06/16 | 15:18

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بغداد :سومر نيوز

فتحت إدارة نادي الطلبة، خط التفاوض مع المدرب حسن أحمد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وقطعت الإدارة شو...

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