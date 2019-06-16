ألمانيا لنيجيرفان بارزاني: انتخابكم وتشكيل الحكومة شرطان لتعميق التعاون بين أربيل وبغداد

2019/06/16 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاحد، أن بلاده ستبقى في المستقبل شريكاً موثوقاً مع إقليم كوردستان والعراق.

وتلقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رسالة تهنئة من هايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا بمناسبة تسنمه مهامه رئيساً لإقليم كوردستان.

وقال وزير خارجية ألمانيا "باسم حكومة ألمانيا الاتحادية، أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً لإقليم كوردستان، إن انتخابكم وتشكيل الحكومة الجديدة، شرطان مهمان لتعميق التعاون والعمل المشترك بين أربيل وبغداد، وخاصة في المجال الأمني، وكذلك للتغلب على التحديات الحالية لإقليم كوردستان".

وتابع ماس "أؤكد لكم أن ألمانيا ستبقى في المستقبل شريكاً موثوقاً مع إقليم كوردستان العراق وجمهورية العراق".

يذكر ان برلمان كوردستان انتخب في الثامن والعشرين من ايار الماضي نيجيرفان بارزاني، رئيساً لإقليم كوردستان، وأدى اليمين القانونية في العاشر من حزيران الجاري.

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