مطالبة باعتماد البايومتري بدل البطاقة الاعتيادية في الانتخابات المقبلة

2019/06/16 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن نينوى احمد الجبوري، يوم السبت، باعتماد النظام البايومتري بدل البطاقة الاعتيادية في الانتخابات المقبلة.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان “بدأ البرلمان باجراءات تعديل قانون مجالس المحافظات ونؤكد ان على البرلمان والمفوضية معالجة المشاكل التي حصلت في الانتخابات البرلمانية وهنالك توجه لبعض الكتل التي تريد تفصيل القانون على مقاسها دون مراعاة انجاح الانتخابات، ويراد ان تجري الانتخابات بطريقة البطاقة الاعتيادية وليس البايومتري، وهنا نطالب البرلمان والمفوضية بان تجري الانتخابات بالتصويت البايومتري وعدم الاعتماد على البطاقة التقليدية التي اجريت بها الانتخابات السابقة”.

واضاف “كما ان البعض يريد ان يكون انتخابات النازحين بطريقة التصويت الخاص التقليدية، ولكن نقول ان لدينا الوقت الطويل لموعد الانتخابات ما يجعلنا بحاجة الى حل مشكلة النازحين واعادتهم الى منتطقتهم بدل اعتماد طرق قد تؤدي لتكرار الاخطاء السابقة”.

وتابع “كما نؤكد على اهمية ان لا نعتمد طريقة الانتخاب المزدوجة بل التقليدية الواحدة، لان المزدوجة تخدم القوائم ذات السلطة والمال ما يجعل الطبيعي اعتماد القوائم بعدد مقاعد الدائرة كما ان ما يجري الان بعكس ما تريده المرجعية والشعب وان لا يفصل القانون وفق مقاسات الكتل والاحزاب الكبيرة”.

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