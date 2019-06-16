2019/06/16 | 15:21

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الكمارك تحقق ايرادات تجاوزت حاجز المليار دينار وتعيد إصدار زيوت محركات مخالفة

سجل مركز كمرك بوابةالبصرة يوم أمس السبت ايراداً يومياً تجاوز

المليار وربع المليار دينار ، حيث حقق كمرك ام قصر الشمالي ايرادا

يومي في الجمعة الماضية تجاوز فيه المليار دينار .واضاف بيان صادر عن الهيئة العامة للكمارك " ان السلطات الكمركية في

كمرك بوابة البصرة قامت ايضا اليوم الأحد بأعادة اصدار ٣ حاويات

حجم ٤٠قدم تحتوي على (٤٨٤١)كارتون من مادة زيت المحركات لعدم وجود

اوراق رسمية بها .قسم الأعلام والأتصال الحكومي

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