2019/06/16 | 15:21

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مديرية الدفاع المدني تعلن حصيلة جديدة لحرائق المحاصيل الزراعية

الاحد

16

حزيران

2019 :

02:52 pm

40

أصدرت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الاحد، حصيلة جديدة لحرائق

المحاصيل الزراعية، مشيرة ان 39 حريقاً متعمداً من بين 307 حوادث

شهدتها البلاد مؤخراً.وذكرت المديرية في بيان ان "عدد حوادث حرائق المحاصيل الزراعية من

تاريخ 8 ايار 2019 لغاية يوم 15 حزيران 2019 في عموم العراق بلغ 307

حوادث"، مبينة أن "المساحة المحترقة بلغت 48370 دونم، فيما بلغت

المساحة المنقذة 1753174 دونم".واضافت أن "أسباب 77 حادثا من تلك الحرائق تعود الى عطب اسلاك

كهربائية، و39 حادثاً متعمداً ، و32 حادث شرارة نار من الحاصودة، و24

حادث عقب سيكارة ، و36 حادث مصدر نار خارجي ، و99 حادثاً يحدد من قبل

الأدلة الجنائية"

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