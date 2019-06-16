التربية: امتحان الدور الثاني للسادس الابتدائي سيكون بدرسين فقط

2019/06/16 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أصدرت وزارة التربية، الاحد، توضيحاً بشأن اداء امتحان الدور الثاني لطلبة السادس الإبتدائي.وقالت مديرية العلاقات العامة والاعلام، في الوزارة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “امتحان الدور الثاني لتلاميذ السادس الابتدائي سيكون بدرسين فقط وثلاثة دروس يعتبرا راسباً”.وأوضحت أن “التلميذ الذي يحصل على درجة 45 لكل درس تصبح 50 درجة”.انتهى […]

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