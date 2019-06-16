2019/06/16 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء عن انسحاب فريق كربلاء من تضييف المجموعة الاولى للدوري الممتاز بكرة القدم

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