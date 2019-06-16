ضبط مضافة لداعش تضم أسلحة وأعتدة بجزيرة في صلاح الدين

2019/06/16 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن ضبط مضافة لداعش تضم أسلحة وأعتدة في جزيرة بمحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين بالتعاون مع الفوج الأول لواء ٩١ الفرقة ١٤ وأثر معلومات استخبارية دقيقة داهمت إحدى المضافات في قرية البوجليب بجزيرة مكحول في محافظة صلاح الدين”.

وأوضح البيان، ان “القوة ضبطت بداخلها ١٧ عبوة متنوعة ، ١١ شريحة موبايل ، ٨ مساطر تفجير ، ٢ موبايل ، بالإضافة الى معمل لتصنيع العبوات ، ومفكرة تضم أسماء الدواعش”، مبينا ان “المفارز الهندسية التابعة للقيادة قامت بتفجير المواد موقعيا”.

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