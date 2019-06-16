التعليم تناقش معالجة حالات الطلبة الراسبين في الامتحانات النهائية

2019/06/16 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، معالجة حالات الطلبة الراسبين في الامتحانات النهائية للدور الاول.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التعليم قصي السهيل ناقش خلال اجتماعه، اليوم، مع الكادر المتقدم في الوزارة، موضوع معالجة حالات الطلبة الراسبين في الامتحانات النهائية للدور الاول”.





وأوضح انه “جرت مناقشة امكانية منح مجالس الكليات صلاحية معالجة حالات الطلبة الراسبين او لغرض العبور بخمسة درجات”، مشيرا الى انه “سيتم تعميم كتاب لجميع الجامعات بخصوص معالجة حالات الطلبة الراسبين”.

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