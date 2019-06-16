بالوثيقة.. نواب ديالى يوجهون طلبا لرئيس الوزراء بشأن القيادات الامنية

2019/06/16 | 15:25

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بغداد اليوم _ ديالى

دعا نواب عن محافظة ديالى، الاحد (16 حزيران 2019)، الى تثبيت القيادات الأمنية وعدم اخضاعها للضغوط السياسية.

وقال النائب احمد الجبوري، في طلب موقع من نواب المحافظة، ومرسل الى رئيس الوزراء، إن "محافظة ديالى شهدت تحسن واضح للوضع الأمنية في الفترة الماضية، بجهود وتضحيات القوات الأمنية الضباط والمراتب، وبفضل القيادة المميزة لقائد شرطة ديالى، وبقية القيادات الأمنية، ونحن كنواب عن المحافظة، لا يسعنا الا نقدم دعمنا الكامل لهذه القيادات".

وطالب النواب، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بـ"تثبيت القيادات الأمنية في المحافظة وعدم اخضاعها للضغوط السياسية".

بغداد اليوم - بغداد

علق النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد شاكر، الأحد، 16 حزيران، 2019، على انباء ومواقف سياسية اشارت الى وجود حراك لاقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وقال شاكر، في حديث لـ(بغداد اليوم) "إننا نعتقد أن

بغداد اليوم - بغداد

اقر القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي، الأحد، 16 حزيران، 2019، بوجود ما وصفهم بالانتهازين الذين يستغلون اسم الحشد الشعبي لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية.

وقال الكاظمي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "استغلال الحشد الش

بغداد اليوم _ اربيل

أستقبل رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الاحد (16 حزيران 2019)، محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم، بعد عودة الى أربيل.

وذكرت رئاسة إقليم كردستان، في بيان مقتضب، إن "رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، استقبل اليوم، محافظ

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