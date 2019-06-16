المحكمة الادارية تجدد تأجيل قضية محافظ كربلاء الاسبوع المقبل

2019/06/16 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت المحكمة الادارية، الاحد، تأجيل قضية اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي، الى الاسبوع المقبل.ونقل مراسل وكالة نون الخبرية عن مصدر حكومي، ان "المحكمة الادارية أجلت قرار اقاله محافظ كربلاء عقيل الطريحي إلى يوم الأحد المقبل".

يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت، في (23 آيار 2019) بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وكانت المحكمة الادارية اجلت في (12 حزيران 2019) قضية النظر باقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي الى اليوم الاحد.

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