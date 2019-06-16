الشرطة تعتقل

2019/06/16 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، الاحد، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهم بعدة سرقات مختلفه في المدينة.وقالت الشرطة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "حدثت في الآونة الأخيرة حالات سرقة لمحلات تجارية ونتيجة لتلقي اخبار من قبل الأهالي وأصحاب المحال فقد تم تشكيل فريق عمل وبتوجيه من قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشات اللواء احمد علي زويني ورئاسة العميد صباح المسعودي مدير مكافحة اجرام كربلاء وثلة من الضباط والمنتسبين للتحري وجمع المعلومات".

واضاف البيان، انه "بعد جهود مستمرة لساعات متواصلة وبمهنية عالية اثمر التعاون الامني من القبض على متهمين اثنين لقيامهما بعدة سرقات".

ولفت البيان الى، انه "بعد التحقيق الأولي معهم دونت أقوالهم واعترفوا صراحةً بقيامهم سرقة المحال التجارية حيث تمت إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

يذكر أن محافظة كربلاء، تعد من المحافظات المستقرة أمنياً، فيما تعتقل القوات الأمنية مطلوبين للقضاء خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من المحافظة.

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