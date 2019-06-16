2019/06/16 | 15:26

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شرطة كربلاء تلقي القبض على متهمين سرقوا محالات تجارية

بغداد -

كلمة

اعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، يوم الاحد، عن إلقاء

القبض على متهمين اثنين لقيامهم بعدة سرقات مختلفة في

المدينة.

وقالت الشرطة في بيان انه "حدثت في الآونة الأخيرة حالات سرقة

لمحلات تجارية ونتيجة لتلقي اخبار من قبل الأهالي وأصحاب المحال فقد

تم تشكيل فريق عمل وبتوجيه من قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت

اللواء احمد علي زويني ورئاسة العميد صباح المسعودي مدير مكافحة

اجرام كربلاء وثلة من الضباط والمنتسبين للتحري وجمع المعلومات".

واضاف البيان، انه "بعد جهود مستمرة لساعات متواصلة وبمهنية عالية

أثمر التعاون الامني من القبض على متهمين اثنين لقيامهما بعدة

سرقات".

ولفت البيان الى، انه "بعد التحقيق الأولي معهم دونت أقوالهم

واعترفوا صراحةً بقيامهم سرقة المحال التجارية حيث تمت إحالتهم الى

القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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