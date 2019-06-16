بايرن ميونخ يتحرك لضم نجم الريال

2019/06/16 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد عن اهتمام قوي من جانب نادي بايرن ميونخ الألماني، بضم أحد نجوم ريال مدريد، ضمن استعدادات البافاريين للموسم المقبل.ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية فإن بايرن يسعى لإقناع إدارة النادي الملكي بالتخلي عن خدمات نجمه الويلزي جاريث بيل لمدة عام واحد، على أن يتحمل النادي البافاري الراتب […]

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