طبيبة عراقية تجري 11 عملية خلال ليلة واحدة .. وهذه التفاصيل

2019/06/16 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – النجف

أعلنت وزارة الصحة عن تمكن إحدى طبيبات النسائية والتوليد في مستشفى الفرات الاوسط، من إجراء أحد عشرة عملية جراحية في ليلة واحدة.

وبحسب

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