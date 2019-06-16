عبدالزمان: الوزارة تسعى إلى تقديم التسهيلات للارتقاء بواقع العمل

2019/06/16 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحـث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان، المعوقات التي تعانيها دوائر العمل ومديرياتها في بغداد والمحافظات فضلا عن مشاكل الفئات الفقيرة والمستضعفة

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