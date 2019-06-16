استبدال اللحوم الحمراء بالأسماك والمكسرات يقلل خطر الوفاة المبكرة

2019/06/16 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة أجريت في جامعة هارفارد، أن استبدال اللحوم الحمراء بالأسماك والمكسرات والبيض يقلل بنسبة الخمس خطر الوفاة المبكرة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.إذ تبين بعد تحليل نتائج الدراسة أن استبدال اللحوم الحمراء بالأسماك يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17%، بينما سجل أولئك الذين زادوا من استهلاكهم للمكسرات بينما قللوا من تناول …

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