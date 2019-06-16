2019/06/16 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس عبر تحالف الفتح، اليوم الاحد، عن قلقه البالغ من اطلاق عدد من قذائف الهاون تجاه المنطقة الخضراء وقاعدة بلد ومنطقة الجادرية، فيما اكد هناك اياد مجرمة تقف خلفها.وقال الفتح في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “تحالف الفتح يتابع بقلق بالغ إطلاق عدد من الهاونات والصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يعبر عن “قلقه البالغ” من اطلاق الهاونات تجاه الخضراء والجادرية وكالة خطوة برس.

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