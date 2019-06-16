القبض على ارهابي ينتمي لـ “ولاية ديالى”

2019/06/16 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على إرهابي ينتمي لما تسمى “ولاية ديالى “.وذكرت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “مفارز الفرقة الخامسة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء ٧٤ واثر معلومات استخبارية دقيقة القت القبض على أحد الارهابيين الذين ينتمون لما تسمى ب (ولاية ديالى).

واضافت أن “الارهابي شارك بعدة معارك ضد قواتنا الأمنية في المحافظة وخارجها قبل التحرير”، مبينة أنه “من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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