حشد الإنسانية..وحكايات لا تنسى

2019/06/16 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / واثق الجابري… أحداث دراماتيكية عصفت بالعراق قبل خمسة أعوام، وأخبار متوالية ومواقف ضبابية، والخوف يدب في الشارع، وهو يرى الغيمة السوداء تتجه للعاصمة والمدن الآخرى، ويسمع سقوط مدينة تلو آخرى.لا أحد يعرف كيف تسير الأحداث بالضبط، وسط ضجيج الإعلام والإشاعات، والإنكسار الأمني والمجتمعي.إجتمعت أسباب كثيرة لتحدث نكبة سوداء في تاريخ العراق […]

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