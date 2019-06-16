طالب في الاعدادية يخترع جهازاً لتنقية المياه من نوى التمر

2019/06/16 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت وزارة التربية، اليوم الاحد، الطالب علي حازم بوسام الإبداع عن إختراعه لجهاز تنقية المياه باستخدام نوى التمر.

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