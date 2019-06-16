الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في منطقة المدرات

2019/06/16 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، احباط محاولة تسلل لعناصر داعش الارهابي في منطقة المدرات المحاذية لعمليات شرق الأنبار.

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