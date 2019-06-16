قرض ياباني للعراق بقيمة مليار دولار لتطوير مصفى البصرة

2019/06/16 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع العراق، اليوم الاحد، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا " على اتفاقية اقراضه مبلغ مليار دولار وبمدة 40 سنة بضمنها 10 سنوات امهال.

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